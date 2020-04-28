شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يواجه مقاومة محورية -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 10٫10 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 10٫50 فلس، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به مرة أخرى لمستوى الدعم 8٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9٫90 بينما مستوى المقاومة هو 10.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط