شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع امس الاثنين ليغلق عند مستوى 163 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، وهو ما يعد إشارة ايجابية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان ينجح السهم في الوصول لمستويات أعلى قد تصل الى 170 فلس كمستوى أول ثم 183 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 153 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 160 بينما مستوى المقاومة هو 166 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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