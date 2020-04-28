شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتداد لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 47 فلس، لينجح بذلك في الاغلاق أعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الضغوط الشرائية على السهم للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 55 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45.1 بينما مستوى المقاومة هو 47.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد