شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي حيث اغلق عند مستوى 101 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 96 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 110 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 96 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 100 بينما مستوى المقاومة هو 102 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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