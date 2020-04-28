شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 4٫80 ريال، والذي يعد مستوى مستوى المقاومة الحالي، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4٫35 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.85 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط