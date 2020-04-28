شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاثنين، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 5٫326 ريال،الا انه تمكن من الاغلاق في المنطقة الخضراء عند مستوى 5٫67 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5٫40 ريال، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 6 ريال كمستوى أول ثم 6٫60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 5٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.55 وبين مستوى المقاومة هو 5.94 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد