شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهى تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 2٫431 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 2٫30 ريال كمستوى أول ثم 2 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫80 ريال.

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