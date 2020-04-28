شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 15٫10 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 15٫36 ريال، مقتربا بذلك من خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 14 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 15٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.93 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط