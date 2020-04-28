شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مستثمرى العاشر: على استعداد للتفاوض من أجل شراء بوابات التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية على استعداد للتفاوض والتوسط من أجل توفير بوابات التعقيم للمصانع الراغبة في الحصول عليها في حال توافر عرض مناسب من المصانع المتخصصة في صناعة هذا المنتج لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمالة.

وأضاف أيمن رضا، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن لجنة إدارة الأزمات التي شكلتها الجمعية تعمل على توفير كافة مستلزمات الحماية والوقاية اللازمة للمصانع قدر المستطاع، وخاصة تلك التي تتوافق مع الإجراءات الوقائية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى توفير تلك الإجراءات أمر اختياري وغير ملزم للمصانع خاصة أن الإجراءات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لم تشترط إلزام أصحاب المصانع بهذه البوابات ولكن الجمعية من الممكن أن تستخدم دورها التفاوضي حال رغبة أصحاب المصانع في توفيرها.

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وأعلنت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، تشكيل لجنة إدارة الأزمات وزعت اشتراطات الوقاية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية على كافة المصانع العاملة من أجل الالتزام بها، كما ألزمت كافة المصانع بتطهير حافلات نقل العمال من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومن انتشاره بين العمالة، كما تعمل اللجنة أيضا على توفير كافة اللوازم الطبية الوقائية لمن يرغب من المصانع بأسعار التكلفة.

وتعتبر مدينة العاشر من رمضان أكبر مدينة صناعية في مصر، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان نحو 400 كيلو متر مربع، ويتردد عليها نحو 500 ألف عامل يوميا وهم مغتربون من محافظات أخرى أغلبها وأغلبهم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.