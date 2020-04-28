شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للتعبئة والإحصاء": مصر صدرت فاكهة طازجة بـ806 ملايين جنيه فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع الفاكهة المصرية بمميزات نسبية بين دول المنطقة، تضعها فى صدارة الصادرات المصرية فى الخارج، وأظهرت بيانات حكومية، حجم الصادرات المصرية من الفاكهة الطازجة فى شهر يناير الماضى فقط، حيث بلغت 50 مليونا و407 ألف دولار، أى 806 ملايين و512 ألف جنيه، "16 جنيها متوسط سعر الجنيه أمام الدولار".

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن صادرات يناير الماضى تراجعت بالمقارنة بصادرات نفس الشهر من العام الماضى 2019، والتى سجلت نحو 73 مليونا و51 ألف دولار "مليار و168 مليون جنيه"، أى بتراجع بلغ نحو 22 مليون دولار "352 مليون جنيه".

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وحققت الصادرات المصرية ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يناير الماضى، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نحو 2.48 مليار دولار، مقابل 2.45 مليار دولار فى يناير عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

وتضمنت قائمة السلع التى ارتفعت قيمة صادرتها خلال يناير الماضى، كلا من صادرات البترول الخام، وبلغت 164 مليون دولار، مقابل 81 مليون دولار خلال الشهر المماثل لعام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 2 10%، كما بلغت الصادرات المصرية من الأسمدة نحو 107 ملايين دولار، مقابل 100 مليون دولار فى فترة التقرير، بنسبة زيادة بلغت 7.3%.

وفى المقابل بلغت القيمة الإجمالية لواردات السلع الاستهلاكية نحو 799 مليونا و872 ألف دولار، مقابل مليار و179 مليون دولار فى الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 379 مليونا و714 ألف دولار.