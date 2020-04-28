شكرا لقرائتكم خبر عن 424 مليون جنيه فاتورة استيراد مصر من الشاى والبن فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين قائمة السلع والمنتجات المستوردة، يعتبر الشاي والبن أحد أهم السلع التي تعتبر ذات أولوية كبيرة بين الواردات المصرية لما لها من أهمية في العادات والتقاليد عند المصريين لارتباطهم بالمصريين وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وأظهرت قوائم الواردات المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية من الشاي تبلغ نحو 273 مليون جنيه، موزعة بين واردات الشاي العادي والشاي الأسود، بالإضافة إلى 151 مليون و744 جنيه واردات البن، لتصبح الفاتورة الإجمالية لواردات الكيف نحو 424 مليون و744 ألف جنيه في شهر يناير الماضي فقط.

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ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من الشاي بلغت 8 ملايين و745 ألف دولار في يناير الماضي أي 140 مليون جنيه، مقابل 20 مليون و114 ألف دولار أي "321 مليون و824 ألف جنيه في يناير المماثل من عام 2019، بتراجع بلغ 11 مليون و369 ألف دولار "181 مليون و904 ألف جنيه".

وتضمنت قائمة الواردات أيضا الشاي الأسود "مخمر" وشاي مخمر جزئيا في عبوات" وبلغت قيمته 8 ملايين و358 ألف دولار "133 مليون و728 ألف جنيه، مقابل 18 مليون و823 ألف دولار "301 مليون جنيه، بتراجع بلغ نحو 10 ملايين و465 ألف دولار "167 مليون و440 ألف جنيه".

أما بالنسبة للواردات المصرية من البن غير المحمص، فقد بلغت 9 ملايين و484 ألف دولار "151 مليون و744 ألف جنيه، مقابل 9 ملايين و736 ألف دولار "155 مليون و776 ألف جنيه، بتراجع بلغ 252 ألف دولار "4 ملايين جنيه".