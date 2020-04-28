شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النفط الأمريكى تهوى 25% وبرنت يتراجع عن 20 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع خام برنت عن مستوى 20 دولارا للبرميل وهوى الخام الأمريكي 25 %، اليوم الاثنين، مدفوعين بهروب المستثمرين المتوترين من خام القياس الأمريكي بسبب نقص في قدرات التخزين المتاحة للتعامل مع انهيار في الطلب ناتج عن جائحة فيروس كورونا.

وحتى مع اتخاذ حكومات حول العالم خطوات مبدئية نحو تخفيف القيود على الحركة لمساعدة الاقتصادات، فإن الطلب العالمي على الوقود ما زال ضعيفا.

والطلب على الوقود منخفض 30% والتخزين يصبح شيئا ثمينا مع امتلاء حوالي 85 بالمئة من منشآت التخزين البرية حول العالم الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات من كبلر.

وما زالت المخاوف الاقتصادية تضرب السوق ومن المتوقع أن ينكمش الناتج الاقتصادي العالمي 2 في المئة هذا العام، أو أسوأ مما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية، بينما انهار الطلب 30 % بسبب الجائحة.

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وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 4.16 دولار، أو 24.6 %، لتبلغ عند التسوية 12.78 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.45 دولار، أو 6.8 %، لتسجل عند التسوية 19.99 دولار للبرميل.

وسجلت عقود النفط ثالث أسبوع لها على التوالي من الخسائر الأسبوع الماضي بهبوط بلغ 24 بالمئة لبرنت و7 % للخام الأمريكي. وهبطت الأسعار في ثمانية من الأسابيع التسعة الماضية.