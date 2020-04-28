شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ"البترول": انخفاض معدلات استهلاك السولار 20 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئول بقطاع البترول، لـ"الخليج 365" عن انخفاض معدلات الاستهلاك اليومية للسولار بنسبة 20%، لافتة لأن معدلات الانخفاض جاءت كنتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقليل حركة الأفراد على الطرق.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد كشفت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم وقف استيراد البنزين والسولار من الخارج مؤقتا، لافتة إلى أن الأرصدة والكميات الموجودة كافية لفترات طويلة لافته أن وقف عمليات استيراد البنزين جاء بعد انخفاض الاستهلاك الناتج عن إجراءات الحظر والخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد وزيادة إنتاج البنزين والسولار محليا.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، قد اجتمعت واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا، وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

- البنزين 95 بـ 8.50 جنيه للتر.

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- البنزين 92 بـ 7.50 جنيه للتر.

- البنزين 80 بـ 6.25 جنيه للتر.

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/ طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.