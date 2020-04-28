شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 27-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 27-4-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 383 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.511 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 24 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%. إيقاف تداول 24 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 24 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المجموعة المصرية العقارية، بلتون المالية القابضة، العربية لحليج الأقطان، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للمحابس، دايس للملابس الجاهزة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدولية للمحاصيل الزراعية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين.

كما تم إيقاف تداولها أسهم؛ القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 383 مليون جنيه البورصة تخسر 383 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 383 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.511 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 404.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.13%، والعرب على 5.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.91%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 58 مليون جنيه، 103.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.3 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 135.6 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1591 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12143 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3959 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.



جى بى اوتوقالت شركة جى بى أوتو، إنها استخدمت حتى ديسمبر 2019 نحو 142.97 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال الشركة فى يونيو 2015، والبالغة 958.67 مليون جنيه، 142.97 مليون جنيه فى كأتعاب فنية واستشارية وآلات ومعدات، وبلغت القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب 815.7 مليون جنيه. جى بى اوتوقالت شركة جى بى أوتو، إنها استخدمت حتى ديسمبر 2019 نحو 142.97 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال الشركة فى يونيو 2015، والبالغة 958.67 مليون جنيه، 142.97 مليون جنيه فى كأتعاب فنية واستشارية وآلات ومعدات، وبلغت القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب 815.7 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال 2019 أرباحاً بلغت 223.55 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 672.3 مليون جنيه فى 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام الماضى إلى 25.4 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 25.62 مليار جنيه فى 2018.