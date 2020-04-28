شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الأثنين 27-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 27-4-2020، ومن بينها ارتفاع معدلات توزيع أسطوانات البوتاجاز في شهر رمضان بحوالي 150 ألف أسطوانة يوميا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومنها:

مصادر بالبترول: مليون و100 ألف اسطوانة معدلات توزيع البوتاجاز بشهر رمضان

قالت مصادر بقطاع البترول، إن معدلات توزيع البوتاجاز في شهر رمضان بلغت مليون و100 ألف أسطوانة بوتاجاز بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 150 ألف اسطوانة بوتاجاز يوميا.

تباين مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة الاثنين وسط أحجام تداول مليارية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط أحجام تداول مرتفعة.

ابقوا متصلين.. تعرف على خدمات وزارة الاتصالات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

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الكثير من التوجيهات والقرارات الهامة اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أقصى استفادة من تكنولوجيا الاتصالات، لخدمة المواطنين اثناء فترة العزل المنزلى ودعم عمليات التباعد الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ما هو مصير صفقة بيع فودافون؟..اعرف التفاصيل

تستمر شركة الاتصالات السعودية STC بعمليات الفحص النافى للجهالة لشركة فودافون مصر لمدة 90 يوما بدأتها فى 13 أبريل الجارى، للإستحواذ على حصة تبلغ 55% من أسهمها، وذلك نظرا للتحديات اللوجستية التى فرضتها تداعيات فيروس كورونا المستجد.

شعبة الخضروات والفاكهة: لدينا زيادة فى الإنتاج والعرض والقطاع لن يتأثر بقرض صندوق النقد

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قطاع الخضروات والفاكهة لن يتأثر بقرض صندوق النقد والذي أعلنت عنه الحكومة امس، مشيرا إلى أن الأسواق المصرية لديها فائض فى المعروض من جميع الأصناف.

القابضة الكيماوية: بدء تلقى عروض الشركات العالمية لتطوير مصانع الدلتا للأسمدة

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يتم حاليا تلقى العروض المبدئية من الشركات العالمية لتطوير وحدة الأمونيا بشركة الدلتا للأسمدة التابعة للقابضة.