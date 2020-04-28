100 ألف شركة كندية تقدمت للحصول على إعانات دعم الأجور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الاثنين، أن أكثر من 100 ألف شركة تقدمت بطلبات لبرنامج دعم الأجور الحكومى الفيدرالى لمساعدتها على التعامل مع جائحة كورونا منذ فتح باب التقدم صباح اليوم، وقال ترودو إن البرنامج يهدف إلى منح الشركات 75% من رواتب موظفيها لتفادى تسريح العمال الجماعي.. ويخصص للشركات التي شهدت انخفاضات في الإيرادات بنسبة 30% على الأقل منذ أن أصاب الفيروس كندا في مارس، حيث يحصل الموظف على 847 دولارا في الأسبوع لمدة 12 أسبوعا بأثر رجعي حتى منتصف شهر مارس الماضي.

وأضاف ترودو - في مؤتمر صحفي - "في جميع أنحاء البلاد، ستبقي الشركات والعمال على اتصال وستمنح الناس الثقة بأنهم سيحصلون على وظيفة الآن وفي الأشهر القادمة لإعالة أنفسهم وأسرهم".

وتابع: "هذا يعني مساعدة أصحاب العمل ليس فقط على الحفاظ على شركاتهم مستمرة خلال الأوقات العصيبة، ولكن أيضا على الاستعداد على العودة إلى العمل عندما تتحسن الأمور".

وفقد الاقتصاد الكندي أكثر من مليون وظيفة الشهر الماضي.. وسجل في كندا حتى ظهر اليوم 47327 حالة إصابة مؤكدة، بجانب 2617 حالة وفاة.

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وكانت مقاطعة أونتاريو الكندية،أعلنت اليوم الاثنين، عن إصابة 424 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح اليوم هو اليوم الثالث على التوالى الذى تنخفض فيه حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، وارتفع بذلك عدد الإصابات في كندا اليوم إلى 47319 حالة، وأبلغت المقاطعة عن تسجيل 640 حالة جديدة يوم الجمعة الماضى، ولكن منذ ذلك الحين أبلغت عن 476 أمس الأول و434 حالة أمس واليوم 424، مما زاد من الآمال عن وجود انخفاض في انتشار الوباء محليًا.