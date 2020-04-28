شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات صينية لتقليص تأخيرات الشحنات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

600 ألف كمامة صينية.. سحبتها كندا من الأسواق بسبب الخلل الموجود في المرشحات الطبية.

«قواعد التصدير لم يكن يقصد بها تقييد صادرات السلع المطلوبة لمكافحة الوباء، ولكن المساعدة في تحسين مراقبة جودة تلك المنتجات».. لى شينغ تشيان- مدير بوزارة التجارة الصينية.

يمكن أن تساعد التحركات الجديدة التي اتخذتها الإدارة الصينية في الفترة الأخيرة على تقليل تأخيرات صادرات كمامات الوجه ومجموعات الاختبار وغيرها من المعدات الطبية الحرجة الضرورية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وعرضت الصين مسارًا جديدًا لمنتجي السلع الطبية للحصول على الموافقة على التصدير، وهي خطوة يمكن أن تساعد في تفادي تأخيرات الشحن الأخيرة لكمامات الوجه ومجموعات الاختبار، وغيرها من المعدات الطبية الحرجة التي تحتاجها الولايات المتحدة وبلدان أخرى لمحاربة الفيروس.

وقالت السلطات الصينية، يوم الأحد الماضي، إن صانعي المعدات الطبية في الصين الذين يستوفون المعايير الوطنية لمشتريهم الأجانب يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الموافقة على التصدير من خلال جمعية صناعية جديدة مباشرة.

وسيسمح ذلك للمصنعين بتجاوز قاعدة سابقة كانت تتطلب من المصدرين الحصول على شهادة من منظمي المنتجات الطبية في الصين أولًا.

وأدت السياسة القديمة، التي تم وضعها في 31 مارس الماضي، وكان هدفها المعلن هو تعزيز مراقبة جودة صادرات المستلزمات الطبية الصينية، إلى وقوع حالة اختناق وتأخر كبيرة في شحنات المواد الطبية بما في ذلك الكمامات، وأجهزة التهوية، والعباءات الجراحية وكواشف الاختبار، وهي مستلزمات ضرورية للعاملين الطبيين في جميع أنحاء العالم لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال لى شينغ تشيان Li Xingqian، الذي يشغل منصب مدير بوزارة التجارة لصينية، إن قواعد التصدير في بلاده لم يكن يقصد بها تقييد صادرات السلع المطلوبة لمكافحة الوباء، ولكن للمساعدة في تحسين مراقبة جودة تلك المنتجات.

وأضاف إنه تم تصدير أكثر من مليار كمامة في 24 أبريل الماضي، أي ما يقرب من خمسة أضعاف عدد الكمامات التي خرجت من البلاد في 31 مارس السابق له.

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ويأتي القانون الجديد لتسهيل الصادرات الطبية الصينية على خلفية الاحتجاجات التي خرجت من الولايات المتحدة والمشترين الدوليين الآخرين، وتسببت في توقف صادرات الإمدادات الطبية الهامة من الصين، التي تمثل واحدة من أكبر منتجي المعدات الطبية على مستوى العالم.

وبسبب القاعدة الأولى التي تم وضعها في شهر مارس، تقطعت السبل بكميات كبيرة من كمامات الوجه المتوجهة إلى الولايات المتحدة، ومجموعات الاختبار والمعدات الطبية الأخرى في الصين، وذلك وفقًا للمذكرات الدبلوماسية الأمريكية التي شاهدتها صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر، كما أجرت الصين عمليات تفتيش جمركية أكثر صرامة في 10 أبريل الماضي.

وقال تشيان في مؤتمر صحفي إنه بموجب القاعدة الأخيرة، ستشكل جمعية صناعية جديدة تسمى الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية لجنة خبراء مراجعة مسؤولة عن الموافقة على عقود التصدير.

وأضاف إنه سيتم تحميل قائمة الصفقات المعتمدة على موقعها الإلكتروني. ولم يقدم تشيان مزيدًا من التفاصيل حول موعد تشكيل لجنة الخبراء هذه.

وتعرضت بكين لانتقادات حادة مؤخرًا؛ بسبب صادرات معدات الوقاية الشخصية منخفضة الجودة المرسلة إلى بعض الدول. وفي أواخر شهر مارس الماضي، سحبت السلطات الهولندية 600 ألف كمامة وجه طبي من الأسواق مصدرها الصين، وذلك بسبب الخلل الموجود في المرشحات الطبية، التي من المفترض منعها لدخول الفيروس للإنسان.

وقالت السفارة الصينية في كندا الأسبوع الماضي إنها بدأت تحقيقا في الأمر بعد أن كشفت تقارير إعلامية محلية أن حوالي مليون كمامة من فئة إن 95/ N95 تم إرسالها من الصين فشلت في تلبية معايير الجودة لوكالة الصحة العامة الكندية، مستشهدة بالتقارير التي جاءت من سلطات الصحة العامة في هذا الصدد.

وظهرت العديد من مشكلات التصدير في الفترة الأخيرة أيضًا؛ بسبب معايير جودة المنتجات المعتمدة التي تختلف حسب البلد. وقال تشيان عن ذلك: "في بعض الحالات، تم استخدام العناصر غير الطبية للأغراض الجراحية. وقال مسؤولون إنه لضمان جودة السلع الطبية التي يتم تصديرها، تجري الصين فحوصات عشوائية وتفتيش للمصانع".

وبشكل منفصل، أدخلت الصين قاعدة أخرى يوم السبت تتطلب من المصدرين والمستوردين للكمامات للاستخدام غير الطبي أن يوقعوا على إعلان بأن المواد تلبي معايير الجودة للصين أو الدولة المستوردة الأجنبية.

وقالت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك وإدارة الدولة لتنظيم السوق في بيان على الإنترنت إن المصدرين والمستوردين سيضطرون أيضًا إلى ضمان عدم استخدام هذه المنتجات في الأماكن الجراحية.