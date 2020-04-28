شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على انخفاض تزامناً مع الخسائر الفادحة في سوق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الإثنين بالتزامن مع الخسائر الفادحة في سوق النفط مما يؤثر سلبيا في الطلب على السلعة الزراعية من صناعة الإيثانول.



ويستخدم الذرة بشكل واسع النطاق بصناعة الإيثانول في الولايات المتحدة حيث يتم مزجه بالوقود الحيوي لدى مصافي التكرير.



وفي ظل تصاعد أزمة فيروس "كورونا"، انخفض الطلب على البنزين بشكل حاد في السوق الأمريكي مما أثر بالتبعية على الذرة.

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وعلاوة على ذلك، تتزايد المساحات المنزرعة بالذرة والصويا خلال موسم 2019/2020 في الولايات المتحدة، وهو ما يبشر بمعروض قوي.



ويلقي فيروس كورونا بظلاله السلبية على الأسواق العالمية حيث يتسبب في ضغوط على الطلب مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى ثلاثة ملايين حالة وتجاوز الوفيات 207 آلاف.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 3.4% إلى 3.05 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 3.15 دولار وأقل سعر عند 3.04 دولار.