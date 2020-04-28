شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على استقرار إيجابي قبيل الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "آبل" بشكل إيجابي في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وذلك مع استعداد صانعة "آيفون" و"آيباد" للكشف عن نتائج أعمالها الفصلية عن االربع السنوي الأول.



وأوضحت مصادر لوكالة "رويترز" بأن "آبل" تعتزم تأجيل إنتاج النسخ الجديدة من "آيفون" بشكل مكثف إلى وقت لاحق هذا العام.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه "آبل" من ضعف الطلب على منتجاتها بالإضافة إلى توقف سلاسل الإمداد من موردي الشركة خاصة في آسيا بسبب فيروس كورونا.

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وأوضح محللون بأنه على عكس العديد من الشركات الكبرى، ورغم تأثير كورونا السلبي والركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي، تنوي "آبل" إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم تتراوح بين 75 ميار و100 مليار دولار.



وسوف تعلن الشركة في وقت لاحق هذا الأسبوع تحديدا يوم الأربعاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة أقل من 0.1% وأغلق عند 283.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 284.5 دولار وأقل سعر عند 279.9 دولار.