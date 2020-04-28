شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع مدعوماً باستعداد الشركة لاستئناف الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بانباء عن استعداد شركة السيارات الأمريكية لاستئناف وتيرة الإنتاج بشكل تدريجي.



وكشف تقرير نشرته بلومبرج عن أن مسؤولي "تسلا" أبلغوا موظفي مصنع الشركة في "فيرمونت" بولاية كاليفورنيا بالعودة للبعمل بحلول الأسبوع المقبل.



يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه مختلف الولايات الأمريكية لتنفيذ خطوة إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي.

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وكانت "تسلا" قد أمرت آلاف الموظفين باخذ عطلة مدفوعة الأجر حتى الرابع من مايو/أيار خشية الإصابة بفيروس كورونا، ويرى محللون أن شركاة السيارات الكهربائية قادرة على امتصاص صدمة الففيروس التاجي.



وسوف تعلن "تسلا" في وقت لاحق هذا الأسبوع عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وفي ختام الجلسة، قفز سهم "تسلا" بنسبة 10.1% إلى 798.7 دولار، وسجل أعلى سعر خلال التعاملات عند 799.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 735 دولارا.