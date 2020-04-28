شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض مع تركيز المستثمرين على أسواق الأسهم والنفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين وسط تركيز من جانب المستثمرين على تحركات أسواق الأسهم والنفط وتجنب المعادن النفيسة.



يأتي ذلك رغم استمرار ازمة فيروس "كورونا" واقتراب عدد المصابين به من مليون حالة في الولايات المتحدة وثلاثة ملايين حالة على مستوى العالم.

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ومن جانبه، اقترح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عدم توفير التمويل اللازم لمكافحة كورونا للولايات والمدن التي يحكمها ديمقراطيون بسبب ما وصفه من ضعف إدارتهم.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.4% وأغلقت عند 15.21 دولار للأوقية بعد تسجيل خسائر في الأسبوع الماضي بنسبة 0.2%، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 15.445 دولار وأقل سعر عند 15.105 دولار.