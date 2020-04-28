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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم تصريحات "جونسون" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بشأن إعادة فتح الاقتصاد.
وأفاد "جونسون" أن الوقت لا يزال مبكرا للغاية قبل الحديث عن أي إعادة تشغيل للوكالات الاقتصادية أو الأنشطة التجارية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن "جونسون" أصيب بفيروس "كورونا" وتم عزله طبيا ثم نقله للعناية المركزة بمستشفى في لندن عقب تدهور حالته الصحية، لكنه تعافى لاحقاً من المرض.
وسجلت المملكة المتحدة يوم الإثنين مئات الوفيات الإضافية بفيروس "كورونا"، كما أن وتيرة الإصابات لا تزال في ارتفاع مستمر.
ولا يزال المفاوضون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقون تصريحات متضاربة بشأن توقيت استئناف المفاوضات على إعادة تشكيل العلاقات بين لندن وبروكسل عقب تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2422، وسجل أعلى سعر عند 1.2455 بينما سجل أقل سعر عند 1.2359.
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