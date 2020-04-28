شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بتنسيق دولي لحماية السياحة من تأثيرات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

توقع المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد أن يكون القطاع السياحي في الإمارات من أول القطاعات التي تتعافى لأنه من أشد القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية المرتبطة بتداعيات انتشار وباء كورونا «كوفيد 19».

وشارك وزير الاقتصاد، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين لمناقشة آخر تطورات الأزمة الحالية وتداعياتها على القطاع السياحي وسبل دعم القطاع من خلال تنسيق الجهود الدولية، وبحث سبل لتخفيف العبء على المستثمرين وحماية المسافرين والعاملين بالقطاع وضمان زيادة جاهزية القطاع واستدامته في مواجهة الأزمات بالمستقبل.

تم الاجتماع عن بعد برئاسة أحمد الخطيب وزير السياحة من السعودية، وممثل السعودية - دولة الرئاسة والمضيف لاجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020، بحضور وزراء السياحة وممثلي القطاع من دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية من ضمنها منظمة السياحة العالمية ومجلس السياحة والسفر العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

745 ألف فرصة عمل

وفي مداخلة للمنصوري، أكد خلالها أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية بالدولة حيث تبلغ مساهمته الإجمالية نحو 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يساهم في توفير ما يقرب من 745 ألف فرصة عمل طبقاً لبيانات مجلس سياحة السفر العالمي لعام 2019.

وأكد أن السياحة من القطاعات المرنة والتي تتعافي بشكل سريع من الأزمات، وهو ما شاهدناه في الأزمات العالمية السابقة، وسوف نشاهده أيضاً

في الأزمة الحالية، وبالرغم من أن القطاع يعد من القطاعات الأكثر تضرراً من التداعيات الصحية العالمية، إلا أننا نؤمن بأنه سيكون من أوائل القطاعات التي ستعافي بعد الأزمة، وسيلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.

ودعا المنصوري خلال مداخلته الوزراء الحضور، إلى أهمية تذكر الإنجازات والمساهمات التي قدمها القطاع السياحي لبلداننا، فهو القطاع الذي يدعم الشركات الوطنية والمجتمعات المحلية حول العالم ويساعد الحكومات على خلق حياة أفضل لمواطنيها وخلق فرص عمل للملايين حول العالم، فالسياحة أحد أهم الروافد الحيوية للاقتصادات الوطنية لمختلف دول العالم.

أهم الأولويات أمن وأمان

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وقال وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة الحالية، اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير للحد من آثارها، وتعمل الدولة على مدار الساعة لتخفيف تداعيات هذه الأزمة اجتماعياً واقتصادياً.

وأكد المنصوري أن أهم الأولويات في الوقت الراهن هو أمن وأمان المواطنين المقيمين والزوار واستمرارية عمل القطاع السياحي والحفاظ على العاملين بالقطاع، ومن أجل ذلك فالدولة ترحب بالتعاون والتنسيق مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

وتابع المنصوري، أنه في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات في مختلف أنحاء العالم جهودها في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في محاولة للحد من آثاره السلبية في شعوبها واقتصاداتها، فإن الحاجة إلى التعاون الدولي باتت اليوم أكثر إلحاحاً وأشد ضرورة من أي وقت مضى.

ومن جانبهم، أكد وزراء السياحة المشاركون بالاجتماع التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم لقطاع السياحة وترحيبهم بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من قبل دول مجموعة العشرين.

ولمعالجة الآثار المباشرة للأزمة، أعلن وزراء السياحة التزامهم بالتنسيق بين كل من الجهات الصحية، وسلطات الهجرة والجهات الأمنية وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان العمل التكاملي فيما بينهم عند وضع أو إزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للإجراءات المتخذة على المستويين المحلي والدولي، لتحقيق ضمان سلامة المسافرين.

الالتزام ببيئة سفر آمنة

ومن أجل تعزيز التعافي الاقتصادي، أعلن وزراء السياحة التزامهم بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في قطاع السياحة من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي وتقديم الدعم لشركات قطاع السياحة خاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) بهدف التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة وكذلك تسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وللتشجيع على تحقيق تعاف شامل في القطاع، سيعمل وزراء السياحة على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في إفريقيا والجزر الصغيرة واستكشاف الفرص، مثل برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع لكي يصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة.