الحياة تعود إلى مراكز ووجهات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مراس إعادة افتتاح المتاجر والمطاعم والمقاهي في وجهاتها ابتداء من اليوم الثلاثاء، بموجب ساعات العمل المعدلة من 12:00 ظهراً إلى 10:00 مساءً، في وقت يستعد فيه كل من «دبي مول» وماركت الواجهة البحرية، لإعادة افتتاح أبوابهما اليوم أيضاً. وانضم «دبي أوتليت مول» أمس إلى قائمة المراكز التجارية التي أعادت فتح أبوابها أمام المتسوقين، بشروط ومعايير خاصّة.

وكذلك، بدأت مراكز التسوق في أبوظبي الاستعداد لاستقبال المتسوقين مرة أخرى.

وقال واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات الذراع العقارية لمجموعة اللولو العالمية: نعمل عن كثب لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وقمنا حتى الآن بفحص أكثر من 5000 من موظفي المراكز التجارية والمستأجرين بالتنسيق مع «صحة».

Advertisements

ومن جهته قال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار العقارية: نعمل في الفترة الحالية مع شركائنا من المستأجرين لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة لكل الموظفين والزوار، الذين نتطلع إلى استقبال الزوار قريباً.