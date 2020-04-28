شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تنتعش على وقع تخفيف «الإغلاق الكبير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسواق الأسهم العالمية والأمريكية أمس الاثنين على وقع المزيد من فك العزل حول العالم، فيما تستعد المزيد من الولايات الأمريكية لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا ويترقب المستثمرون تقارير نتائج الأعمال الفصلية من شركات كبرى من بينها أبل ومايكروسوفت في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 225 نقطة أو 0.9 بالمئة إلى 24000 نقطة. وارتفع ستاندرد آند بورز بمقدار 30.1 نقطة أو 1.06 بالمئة إلى 2866.5 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك 104 نقاط ما يعادل 1.22 بالمئة إلى 8740.6 نقطة.

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية مع استعداد الدول لرفع تدابير الإغلاق، وكشف بنك اليابان تدابير إضافية لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء كوفيد-19. وكسبت بورصات لندن 1,7%، وفرانكفورت 2,5%، وباريس 1,9%، أما ميلانو فكسبت 2,3%، ومدريد 1,9%.

وقال نيل ويلسون كبير محللي السوق في «ماركتس دوت كوم»، «لا تراجع للأسهم، بعد إعلان بنك اليابان حوافز إضافية لثالث أكبر اقتصاد في العالم، ولدينا أخبار جيدة من إيطاليا أخيراً، وحتى دويتشه بنك أفاد عن أرباح».

يأتي ذلك مع السماح للأطفال في إسبانيا بالخروج مجدداً، واستعداد إيطاليا وولاية نيويورك لرفع العزل، وسط تراجع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد.

وفي ما يتعلق بالشركات، أعلن «دويتشه بنك» أنه يتوقع أرباحاً صافية بقيمة 66 مليون يورو (71 مليون دولار) في الفصل الأول من العام، ما يفوق توقعات السوق السابقة.

وخسرت هذه المجموعة الألمانية 5,72 مليار يورو في عام 2019، في خامس خسارة لها على التوالي، واعلنت في يوليو/‏‏ تموز خطة ضخمة لإعادة الهيكلة.

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بورصة طوكيو

سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعاً كبيراً، أمس الاثنين، مع تحسن المعنويات في السوق بفضل بعض نتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات وارتفاع التعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية.

وتقدم المؤشر نيكاي 2.7% إلى 19783.22 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 إبريل/‏‏ نيسان.

وأعلن بنك اليابان خلال فترة الاستراحة في منتصف النهار إجراءات كانت متوقعة إلى حد بعيد لتخفيف أزمة التمويل للشركات، تشمل زيادة مشترياته من الأوراق التجارية وسندات الشركات، ولكن تأثير قرار البنك في السوق جاء متواضعاً.

وقفز سهم أدفانتست كورب 8.4 في المئة بعدما توقعت الشركة الموردة لمعدات اختبار الرقائق زيادة أرباح التشغيل 14.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من إبريل/‏‏ نيسان إلى يونيو/‏‏ حزيران.

وزاد سهم فانوك لصناعة المعدات الآلية للمصانع 12 في المئة بعد أن جاء انخفاض أرباح الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس/‏‏ آذار أقل مما كان يخشى البعض.

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 في المئة ليسجل 1447.25 نقطة وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية باستثناء، واحد، لعدد 33 قطاعاً على المؤشر على ارتفاع في بورصة طوكيو.