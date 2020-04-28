إعفــاءات فـــي بوابــة «ابن بطوطة» و«ديسكفري جاردنز»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة سيفن تايدز، عن تقديمها سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المستأجرين للوحدات التجارية، والسكنية، وقطاع التجزئة، إضافة إلى تأجير مساحات ضمن مكاتبها في مجمع بوابة ابن بطوطة، وعقاراتها في منطقة ديسكفري جاردنز.
وعرضت الشركة على المستأجرين في منطقة ديسكفري جاردنز تمديد فترة الإيجار، وتأجيل الدفعات والأقساط الشهرية للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، أو لأولئك الذين تم خفض رواتبهم. كما ستوفر سيفن تايدز تسهيلات للمستأجرين الراغبين في إنهاء عقودهم مبكراً، نتيجة فقدانهم وظائفهم، من خلال التنازل عن الغرامات المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار.
وسيستفيد المستأجرون في قطاع التجزئة ضمن منطقة ديسكفري جاردنز من هذه المبادرة أيضاً، حيث قدمت الشركة للمطاعم التي اقتصرت خدماتها على توصيل الطعام فقط، إيجاراً مجانياً لشهري إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، حيث سيتعين عليها دفع رسوم الخدمة الأساسية فقط، لتغطية المرافق والتكاليف الثابتة الأخرى المتعلقة بالتشغيل. في حين لن يترتب على صالونات التجميل، وصالات اللياقة البدنية، وما شابهها، التي اضطرت إلى الإغلاق، دفع الإيجار، أو رسوم الخدمة خلال هذين الشهرين.
وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: لا أحد يحتاج إلى القول إن هذه الأوقات التي نمر بها هي استثنائية، وصعبة، لذا نأخذ على عاتقنا بصفتنا ملّاكاً للعقارات التحلي بالمسؤولية تجاه المستأجرين، لاسيما أولئك الذين يواجهون أعباء مالية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: قررنا تقديم حزمة من التسهيلات للتخفيف عن المستأجرين، ولا يتعلق الأمر بالجانب المالي فقط، بل يمتد إلى الجانب الإنساني.
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