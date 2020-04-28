شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 47 محلاً وتنبيه 299 منذ إعادة فتح الأسواق في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي
نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» لليوم الثاني على التوالي من مرحلة إعادة فتح الأسواق، الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية، حيث أسفر عنها إغلاق 47 محلاً والتنبيه على 299 منشأة تجارية ومخالفة 21 محلاً.
وجاءت هذه المخالفات نتيجة عدم التزام المنشآت والمحال التجارية بالتدابير الاحترازية الخاصة الواجب تطبيقها في مرحلة إعادة فتح الأسواق للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.
وتركزت الحملات التفتيشية على المحال المتواجدة في القوز، النخيل، المدينة العالمية، هور العنز، السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، القصيص، النهدة، هور العنز، فريج المرر، الورقاء، الراشدية، المطينة، أبو هيل، جميرا، الوصل، راس الخور. وتم إغلاق المحال المخالفة في: فريج المرر، النخيل، المدينة العالمية، هور العنز، السطوة، الرفاعة، السوق الكبير، الكرامة، القصيص، النهدة، والبرشاء.
وتنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: بيع الأثاث المستعمل، التجارة العامة، تجارة الكهربائيات، تخليص المعاملات، الخدمات الفنية، الخياطة والتطريز، تجارة الهواتف المتحركة، بيع اللحوم، تجارة الأكياس البلاستيكية، تجارة الأقمشة والمنسوجات، تأجير السيارات، تجارة الإلكترونيات، بيع قطع غيار السيارات، بيع الحلويات، بقالة، إصلاح الأحذية، زينة السيارات، تجارة الألمنيوم، مطحنة، وأدوات الورش.
وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الجسدي.
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