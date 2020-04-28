الخام الأمريكي يهوي مجدداً بشدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى سعر برميل النفط الأميركي (خام غرب تكساس الوسيط) قرابة 30% يوم الاثنين دون 12 دولاراً للبرميل، على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين، في وقت يؤثر فيه وباء كوفيد-19 سلباً على الطلب رغم استعداد المنتجين على خفض الإنتاج دعماً للسوق. وتراجع برميل برنت بحر الشمال بنسبة 8.5% إلى 19.55 دولار.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأميركي إلى ما دون الصفر خلال جلستي تداول، قبل أن يقفز من جديد.

وتتركز المخاوف الحالية على منشآت التخزين لا سيما في الولايات المتحدة، التي لم تعد قادرة على استيعاب العرض الفائض.

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وأوضح كيم كوانغراي محلل المواد الأولية في «سامسونغ فيوتشرز» لوكالة بلومبيرج «يضغط القلق من ارتفاع المخزونات العالمية خصوصاً في الولايات المتحدة حيث يؤثر الوباء على استهلاك الوقود، على أسعار النفط».

وطغت المخاوف المستمرة بشأن المخزونات على اقتراب بدء خفض الإنتاج في بعض الدول، مثل الكويت والجزائر.

واتفقت الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم ضمن منظمة «أوبك» وشركاؤها في نيسان/‏ابريل على خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل في اليوم اعتباراً من شهر أيار/‏مايو.

ووفق المحللين، فإن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد-19، مع خطط إعادة الفتح الجزئية للاقتصاد في إيطاليا ونيويورك، فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات في بعض الدول المتضررة بشدة من المرض، حالت دون تراجع أكبر للأسعار.