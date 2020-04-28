إعادة افتتاح «ماركت الواجهة البحرية» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي، عن إعادة افتتاح جميع متاجره، ومطاعمه، ومنافذ بيعه، اليوم الثلاثاء، تماشياً مع التوجيهات الأخيرة الصادرة عن السلطات الحكومية، منضمين بذلك إلى سوق الأسماك واللحوم والمنتجات المجففة والفواكه والخضروات الطازجة، ولولو هايبر ماركت. وقد اتخذ فريق الإدارة جميع الاحتياطات الإضافية اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع من يدخلون السوق.

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وستعمل جميع الأسواق خلال شهر رمضان من الساعة 6:00 صباحاً، حتى 22:00 مساء، مقدمة السلع الطازجة بأفضل قيمة، في حين ستفتح منافذ البيع بالتجزئة الأخرى، ومنافذ الأطعمة والمشروبات من 12:00 مساء، حتى 22:00 مساء. وسيستمر برنامج التنظيف والتعقيم الأساسي طوال اليوم، وسيبدأ برنامج التنظيف والتعقيم العميق طوال الليل، ابتداء من الساعة 18:00 مساء.

وقال محمد المدني، مدير مركز ماركت الواجهة البحرية: لقد عملنا بكل جد ومثابرة مع جميع السلطات الحكومية لضمان وضع المعايير اللازمة لسلامة العملاء في ماركت الواجهة البحرية، وجعله مثلاً يُحتذى به في وضع واتباع تلك المعايير. ومنذ اليوم الأول قمنا بتركيب كاميرات حرارية للكشف عن، وتسجيل درجة حرارة كل شخص يدخل إلى السوق.

ويأتي هذا الافتتاح الكامل بعد نجاح إعادة فتح أسواقنا قبل بضعة أسابيع، وسيحافظ ماركت الواجهة البحرية على المستوى العالي من تدابير الصحة، والسلامة الوقائية المتبعة في جميع أسواقه. كما ستستمر فرق التطهير المخصصة لدينا في تنفيذ برنامج التنظيف على مدار 24 ساعة.