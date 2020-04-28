شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية 207 منازعات تأمين عن بُعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
بلغ عدد المنازعات التأمينية التي استلمتها لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية في هيئة التأمين منذ بدء تفعيل أعمالها ومهامها «عن بُعد» (561 ) منازعة تأمينية في مختلف أنواع التأمين.
ونجحت لجان تسوية المنازعات التأمينية في عقد 13 جلسة «عن بُعد»، تم خلالها النظر ب 276 منازعة تأمينية وإصدار 207 قرارات بشأنها.
وتمارس لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في الهيئة عملها «عن بُعد» من خلال لجنتين في إمارتي أبوظبي ودبي، وذلك في إطار سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة لضمان سلامة المتعاملين والموظفين والحفاظ على الصحة العامة.
كما قامت الهيئة بتوفير خدمة استقبال الشكاوى أو المنازعات التأمينية إلكترونياً عبر نظام فض المنازعات التأمينية في الموقع الإلكتروني للهيئة www.ia.gov.ae
وذلك ضمن مجموعة الخدمات الذكية والإلكترونية التي وفرتها الهيئة لتجنب المراجعة والتجمعات في مراكز تقديم الخدمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».وتعمل الهيئة بشكل متواصل على تطوير خدماتها وتسخير إمكاناتها المختلفة بما يساهم في سرعة فض المنازعات التأمينية وحماية حقوق الأطراف كافة.
يذكر أن تشكيل لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية في الهيئة جاء تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته والذي أناط بالهيئة إنشاء لجان لتسوية وحل المنازعات التأمينية قبل اللجوء إلى القضاء.
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