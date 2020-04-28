شكرا لقرائتكم خبر عن البيـــت الأبيــض يـدرس المزيـد مــن خيــارات الإنقــاذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، الأحد، أن البيت الأبيض يدرس منح قروض لشركات القطاع النفطي المتضررة مباشرة جراء هبوط أسعار النفط، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاقتصاد «سيتعافى» خلال الربع الثالث من العام.

وقال منوتشن لشبكة «فوكس نيوز» إن إقراض شركات الطاقة خيار «ندرسه عن كثب»، مؤكداً في المقابل أن الإدارة الأمريكية لن تقوم ب«أي عملية إنقاذ مالي يستفيد منها المساهمون».

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أنه طلب من إدارته وضع خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط.

وكان منوتشن، أعلن خلال مؤتمر صحفي الجمعة رداً على سؤال حول إمكانية أن تستحوذ الحكومة الأمريكية على حصص في شركات قطاع الطاقة لقاء منحها مساعدات مالية، أن هذا من الخيارات المطروحة.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير الأحد، أن الاقتصاد الأمريكي «سيتعافى بشكل جيد في يوليو/‏تموز وأغسطس/‏آب وسبتمبر/‏أيلول»، بعد استئناف نشاطه تدريجاً خلال «مايو/‏أيار ويونيو/‏حزيران».

وقدّر مكتب الموازنة في الكونجرس الجمعة، أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي سيتراجع بنحو 12 في المئة خلال الربع الثاني قبل أن ينتعش ب5.4 في المئة خلال الربع الثالث. وفي مجمل العام، توقع المكتب انكماشاً ب5.6 في المئة يليه انتعاش ب2.8 في المئة خلال 2021.

وأكد المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب كيفن هاسيت، أنه يمكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بين 15 و20 في المئة خلال الربع الثاني.

Advertisements

وقال في تصريح لتلفزيون «سي بي سي»: إن هذه الأزمة تمثل «الصدمة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية». وتابع أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 «فقدنا 8.7 مليون وظيفة... حالياً نخسر هذا العدد من الوظائف كل عشرة أيام».

وفي حين توزع الحكومة الأمريكية مئات عدة من المليارات على الشركات والأفراد لتخفيف الصدمة الاقتصادية، أكد وزير الخزانة أن ارتفاع العجز لا يمثل مشكلة راهنة.

وقال منوتشن لتلفزيون «فوكس نيوز»: إن «الخبر السار هو الانخفاض الشديد لنسب الفائدة»، وبالتالي فإن الجزء المخصص لدفع الديون في الموازنة «منخفض للغاية».

وتستعد ولايات أمريكية أخرى لرفع قيود فيروس كورونا على الرغم من تحذيرات كثير من خبراء الصحة العامة. ويقول خبراء الصحة إن زيادة التفاعل الإنساني يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورنا شديد العدوى والذي قتل ما يقرب من 54 ألف أمريكي حتى الآن.

وسوف تنضم ولايات كولورادو ومسيسيبي ومينيسوتا ومونتانا وتينيسي إلى جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا في تجربة إعادة فتح الاقتصاد من دون إجراء فحوص وفي غياب البنية الأساسية اللازمة للحد من انتشار المرض.

وتسببت هذه القيود غير المسبوقة في أن يطلب عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص إعانات بطالة منذ منتصف مارس آذار.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن من المحتمل استئناف بعض الأنشطة الصناعية وورش البناء عقب 15 أيار/‏مايو.