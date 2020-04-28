أمريكا الرابح الأكبرمن صفقة «أوبك+» الجديدة

د. محمد الصياد

القلق بدأ ينتاب روسيا من المآل الخطِر الذي يمكن أن تنتهي إليه حرب الأسعار، وهو ما أجبرها على القبول بما يمكن اعتباره «هدنة مؤقتة»، هي بمنزلة منح «قبلة حياة» جديدة لصناعة النفط الصخري الأمريكية.

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لم تسفر «المناورة المشتركة» - إن جاز التعبير - التي نفذتها كل من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية تحت مسمى «حرب تكسير الأسعار»، عن تحقيق هدفها المتوخى منها؛ وهو، على ما نحسب، دفع الولايات المتحدة، ومعها بقية الدول المنتجة للنفط التي بقيت خارج آلية التأمين الجماعي لسعر «مناسب» (أو كما قال الرئيس ترامب، «سعر عادل») لبرميل النفط، وتحديداً كندا (تنتج حوالي 4.2 مليون برميل يومياً، والنرويج (تنتج حوالي 2 مليون برميل يومياً)، والبرازيل (تنتج حوالي 2.7 مليون برميل يومياً) - دفعها للانضمام إلى الجهد المشترك الذي تبذله «منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك» بقيادة السعودية (ومعها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت، العراق، الجزائر، ليبيا، أنجولا، غينيا الاستوائية، الجابون، نيجيريا، جمهورية الكونغو، وفنزويلا؛ إضافة إلى عددٍ من الدول المنتجة غير الأعضاء، وهي: روسيا، أذربيجان، المكسيك، البحرين، بروناي، كازاخستان، ماليزيا، سلطنة عمان، السودان، وجنوب السودان، في الائتلاف الذي أخذ مسماه في نوفمبر 2016 وهو «أوبك بلس».

فما أسفرت عنه تلك المحاولة التي استمرت زهاء شهر (منذ إخفاق اجتماع «أوبك بلس» في الرياض في 6 مارس 2020، إنما واقعاً 9 أيام، أي من منتصف ليل 31 مارس 2020، موعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً، ولغاية 9 أبريل الجاري، وهو موعد الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه في اجتماع الرياض عبر الفيديو، على الخفض الجماعي بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، تتحمل كل من روسيا والسعودية منها 5 ملايين برميل مناصفة) - هو إعادة توزيع جديدة للحصص الإنتاجية تشمل حصرا نفس الدول المؤتلفة في «أوبك بلس» (23 دولة)، من دون أن تشمل - عملياً - الولايات المتحدة ولا بقية الدول الأخرى «المستقلة» إنتاجياً. وعملياً، فالصفقة الجديدة التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من أول مايو 2020، ومدتها عامان، شكلت إخفاقاً كبيراً لروسيا في تحقيق هدفها غير المعلن (وإن أفصحت عنه بعض الشخصيات النفطية البارزة عبر وسائط الإعلام الروسية)، وهو دفع شركات النفط الصخري الأمريكية للإفلاس، فضلاً عن إخفاق موسكو في إجبار الولايات المتحدة على الانضمام إلى اتفاق تقييد الإنتاج المذكور، كي لا تتمكن الشركات الأمريكية من ملء الفراغ الناشئ عن الخفض الطوعي لإنتاج ائتلاف «أوبك+». قبل هذا الاتفاق، كانت حصة روسيا من الخفض بموجب الاتفاق السابق الذي انتهى أمده في 31 مارس الماضي، 300,000 برميل. الآن هي مجبرة على خفض مقداره 2.5 مليون برميل. صحيح أن هذه الكمية من الخفض ستمليها على أية حال ظروف الدورة الاقتصادية العالمية السيئة، إنما الالتزام بهذه الكمية الضخمة هو بالضبط القيد (المحاصصة الإنتاجية) الذي لطالما تأففت منه شركات النفط الروسية، لاسيما شركة روسنفت، وكانت وراء رفض المقترح السعودي في اجتماع 6 مارس بزيادة الخفض بمقدار 1.5 مليون برميل. من دون أن نقلل من شأن ما قاله بهذا الصدد مدير صندوق تنمية الطاقة الروسي، سيرغي بيكين، بإشارته إلى آراء عدد من خبراء صناعة النفط الروسية المؤثرين، من أن الصناعة كان سيتعين عليها، حتى من دون مثل هذا القرار، إغلاق ما يصل إلى 50% من آبارها الإنتاجية.

والراجح، أن القلق بدأ ينتاب روسيا من المآل الخطير الذي يمكن أن تنتهي إليه حرب الأسعار، وهو ما أجبرها على القبول بما يمكن اعتباره «هدنة مؤقتة»، هي بمنزلة منح «قبلة حياة» جديدة لصناعة النفط الصخري الأمريكية. وذلك برسم ما قاله رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف بهذا الخصوص: «بالنظر إلى انخفاض الطلب، كان يمكن أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى عشرة دولارات للبرميل أو أقل».

تكاد تكون الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة التي خرجت من هذه الصفقة باعتبارها الرابح الأكبر منها، لأنها بددت أمل روسيا وشركائها في الانضمام إلى خطط الخفض الطارئة، مكتفية فقط بتعهد بخفض مقداره 300,000 برميل يومياً، لا يعدو أن يكون «تفضلاً» بتحمل جزء من حصة تخفيض المكسيك البالغة 400,000 برميل يومياً (المكسيك رفضت تحمل نصيبها من الخفض الجديد، وقدره 400,000 برميل يومياً، وتعهدت فقط بخفض لا يتجاوز 100,000 برميل). وهو ما ينفي ما قاله وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع قناة»روسيا-1«، يوم الأحد 12 أبريل 2020، من «أن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار مليونين أو 3 ملايين برميل يومياً».

علماً بأن الصناعة النفطية الأمريكية ستخفض إنتاجها على أية حال بمقدار مليون برميل هذا العام، مع احتمال زيادة كمية الخفض في السنة المقبلة بسبب أزمة الطلب التي تسبب فيها كورونا، والتي خصمت من الطلب العالمي حوالي 20 مليون برميل يومياً (من إجمالي الطلب العالمي البالغ حوالي 100 مليون برميل يومياً). ولذا أشاد الرئيس ترامب بالاتفاق ووصفه ب«العظيم»، لأنه «سيُنقذ آلاف الوظائف (11 مليون وظيفة) في قطاع الطاقة الأمريكي»، على حد قوله.