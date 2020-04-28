ارتفاع موجودات «اتصالات» و«دو» إلى 146.8 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل إجمالي موجودات شركات الاتصالات المتداولة في أسواق المال الإماراتية، ارتفاعه خلال الربع الأول من العام 2020 بالغاً مستوى 146.8 مليار درهم بزيادة 1.2% مقارنة مع 145.1 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2019.

وبلغت إيرادات شركتي اتصالات ودو من خدمات الاتصالات «هاتف متحرك وثابت» نحو 7.78 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مستحوذة بذلك على نحو 48.3% من إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركتان مع نهاية مارس الماضي.

وعادة ما تشكل الإيرادات المتحصلة من خدمات الهاتف المتحرك وخدمة البيانات أكثر من 85% سنوياً من إجمالي إيرادات الشركتين، وذلك بحسب ما يظهر تحليل البيانات المالية.

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وعلى مستوى الربحية فقد بلغ صافي أرباح كل من اتصالات ودو خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 2.9 مليار درهم وفق البيانات المالية الصادرة عن الشركتين.

وفيما بلغت أرباح شركة الإمارات للاتصالات 2.534 مليار درهم خلال الربع الأول فقد وصلت أرباح شركة «دو» إلى 355 مليون درهم.

وعلى جانب الموجودات فقد بلغت بالنسبة لشركة اتصالات 130 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري ونحو 16.83 مليار درهم لشركة «دو» في فترة الرصد نفسها.. أما على صعيد الإيرادات فقد بلغت 13.113 مليار درهم لشركة اتصالات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس.. فيما وصلت لنحو 2.988 مليار درهم لشركة دو. (وام)