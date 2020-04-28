شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي أوتليت مول» يعيد افتتاح أبوابه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
افتتح «دبي أوتليت مول»، وجهة التسوق القيّم المفضلة، أبوابه للزوار أول من أمس. حيث قام المول بتنفيذ برنامج مناسب للتعقيم والتطهير مع حرصه على تطبيق كافة الإجراءات بما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات.
ويقوم المركز بتنفيذ جميع التدابير بما في ذلك فحص درجة الحرارة لكافة عملائه وموظفيه، وتعقيم المناطق العامة على مدار الساعة، وتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، ووضع اللوحات الإرشادية للزوار والموظفين لحثّهم على ارتداء الكمامات والقفازات، مع حظر دخول كبار السن فوق ال60 عاماً والأطفال ما بين 3 إلى 12 عاماً، والسماح للزوار بالبقاء لمدة أقصاها 3 ساعات، فضلاً عن حصر استخدام المصاعد بالأشخاص من أصحاب الهمم مع إبقاء مسافة مترين للتباعد الاجتماعي. كما تم تخصيص منطقة معزولة منفصلة مع سلة مهملات منفصلة مزودة بلوحات إرشادية للتخلص من الكمامات والقفازات المستعملة في مختلف أنحاء المركز.
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