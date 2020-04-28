شكرا لقرائتكم خبر عن توابع «كوفيد-19» الاقتصادية أشد تخريباً من الركود العظيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرف الرئيس رونالد ريجان الركود بالقول: «الركود هو عندما يفقد جارك وظيفته، وعندما تفقدها أنت». ويبدو أن عدداً قليلاً من الناس لن تنقطع أسباب رزقهم هذه المرة بسبب الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

مع استمرار المذبحة الاقتصادية الناجمة عن تفشي كوفيد-19، بدأت الكلمة المحظورة منذ فترة طويلة، أي الركود، في التسلل على ألسنة وشفاه الناس.

في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لم تكن هناك كلمة شائعة عموماً لوصف التباطؤ في الاقتصاد. كان مصطلح «الذعر» هو الأكثر ترداداً في الأزمات المالية، بينما يطلق «الركود» على حالات الانكماش الطويل.

واستخدم رؤساء مثل جيمس مونرو وكالفين كوليدج كلمة «ركود» لوصف حالات الانكماش خلال إداراتهم. وكان هناك ركود في سبعينات القرن التاسع عشر أشار إليه الكثيرون باسم الكساد الكبير في ذلك الوقت.

ولكن بعد ذلك جاء عام 1929، ولم يعد هناك أي شك فيما يتعلق بالركود الذي يقتضي تشديد وصفه فأضيفت له صفة «العظيم». يومها ضرب الانهيار العالم كله، وانخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 15 %. واستمر بلا رحمة بضع سنوات. وبحلول عام 1933، بلغت معدلات البطالة في الولايات المتحدة 25%. كان الكساد العظيم شديداً لدرجة أن الحكومات عززت دورها في أداء الاقتصاد بشكل دائم.

منذ ثلاثينات القرن العشرين، استخدم الاقتصاديون والمحللون كلمة «الركود» لوصف الانكماش الاقتصادي، ولم يكن أي منها شديداً مثل الركود العظيم. والمرة الوحيدة التي شهدت خروجاً على هذا الإجماع هو بعد الأزمة المالية لعام 2008. وقد حملت الطبيعة العالمية للانكماش الذي نتج عن الاضطراب في القطاعات المالية، الكثيرين على تشبيهها بالركود العظيم. وفي النهاية، ظل المصطلح عالقاً.

أما في الركود الحالي فإن الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس يهدد بتقزيم ركود عام 2008. فقد زاد عدد من تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة عن 26 مليون شخص خلال خمسة أسابيع، أو ما يعادل 15% من قوة العمل الأمريكية.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن معدل البطالة سيصل إلى 20% خلال شهر إبريل/‏نيسان. ويتوقع البعض ارتفاعه بنسبة 30% هذا العام. وهذه أرقام تفوق كثيراً ما حدث إبان الركود العظيم لعام 1930.

فإذا كانت الشدة وحدها هي معيار الركود، فإن الوضع الراهن أولى باللقب. وقد عرف الرئيس رونالد ريجان الركود بالقول: «الركود هو عندما يفقد جارك وظيفته، وعندما تفقدها أنت». ويبدو أن عدداً قليلاً من الناس لن تنقطع أسباب رزقهم هذه المرة بسبب الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

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ولكن هناك معايير أخرى لتعريف الركود. فإلى جانب الخطورة، هناك زمن تفشي الأزمة. فقد تسبب كل من ركود عام 1870 و1930 في معاناة اقتصادية دامت عقداً كاملاً. ويأمل الكثير من المحللين أن تتخذ الأزمة الحالية شكل الحرف - V- أي العودة سريعاً إلى الوضع الطبيعي. فمن المنطقي أنه إذا انهار الاقتصاد نتيجة قرارات إغلاق متعمد لحماية أرواح الناس، فإن السماح للناس بالخروج من منازلهم سيعيد تشغيله مرة أخرى.

وتضع العديد من تدابير الإغاثة الاقتصادية التي يتم تنفيذها حالياً، مثل برنامج حماية الرواتب- الذي يقدم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعفى من سداد القرض إذا احتفظت بعمالها- هذا النوع من إعادة التشغيل السريع في الاعتبار. ولكن على الرغم من وجاهة هذه الفكرة هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الانكماش لن ينتهي بسرعة.

أولاً، هناك أدلة على أن السبب الرئيسي الذي يجبر الناس على المكوث في المنزل ليس عمليات الإغلاق؛ بل تهديد الفيروس نفسه. وتظهر البيانات من مواقع حجز المطاعم على الإنترنت أنه في المدن الكبرى، تراجعت نسب الحجوزات في المطاعم قبل إصدار أوامر البقاء في المنزل. وتشير الاستطلاعات إلى أن معظم الأمريكيين قلقون للغاية من العودة إلى أنشطتهم الطبيعية. وهذا يعني أنه ما لم تمنح أنظمة قمع الفيروسات الناس الثقة في أن كوفيد-19 لا يمثل تهديداً لسلامتهم الشخصية، فمن غير المحتمل أن يخرجوا ويتسوقوا حتى إذا قالت الحكومة أنه لا داعي للقلق. ونظراً لأن العلاجات الفعالة ربما لن تكون متاحة قبل أشهر الخريف أو في وقت لاحق، فإن هذا يعني المزيد من الشهور الطويلة من الدمار الاقتصادي باستثناء المناطق القليلة المحظوظة التي لديها أنظمة اختبار وتعقب فعالة.

ثم هناك الطبيعة العالمية للانكماش. من المقرر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في كل بلدان العالم تقريباً. وتشير بعض التوقعات إلى احتمال ارتداد متزامن في جميع الاقتصادات، لكن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن العديد من البلدان ستكافح من أجل التعافي. ولا شك في أن ذلك سينعكس سلباً على أسواق التصدير الأمريكية وعلى المستثمرين في العالم ولسنوات قادمة.

أخيراً، هناك احتمال حدوث اضطراب طويل الأمد في السوق المالية. إضافة إلى شدة الأزمة وطول أمدها، هناك معيار مشترك ثالث لتمييز حالات الكساد من حالات الركود، وهو أن الركود ينطوي على سنوات من الخلل في القطاع المالي وانخفاض في عمليات الإقراض.

وتبذل البنوك المركزية كل ما بوسعها، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، للحفاظ على ملاءة البنوك ودعم أسواق الأصول، وقد تحقق ذلك بدرجات نجاح متفاوتة حتى الآن؛ حيث نجت البنوك الأمريكية على الأقل من الانهيار.

لكن تسخير البنوك لتكون شريان حياة لخدمة الحكومة خلال سنوات تدني الأداء الاقتصادي، على الرغم من أنه أفضل من البديل المتمثل في التخلي عن النظام المالي، قد يعرض القطاع المالي لمزيد من الوهن البنيوي الذي يحول دون قدرته على تمويل الشركات والمؤسسات الإنتاجية. ولا بد أن يحد تهديد استمرار الوباء أو ظهوره مرة أخرى بالتزامن مع فشل الشركات في تحقيق النمو، من حماسة وقدرة البنوك على الاستمرار في القيام بدورها الأساسي، وهذا ما حصل بعد أزمة 2008.

على الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة يمكنها ويجب عليها أن تبذل قصارى جهدها لضمان ألا يستنفد كوفيد-19 جميع الطاقات في مواجهة الركود، فإن قدرتها على التحكم في تفشي الفيروس عالمياً وانتشار الركود، محدودة جداً.

وإذا كنا نأمل بأن هذا الركود لن يطول كثيراً إلا أن الآلام التي يسببها على الصعيد الاقتصادي لن تكون من النوع قصير الأجل وقد تستمر عقوداً.

* بلومبيرج