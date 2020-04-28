شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السياحة: القطاع يحتاج إلى دعم في ظل الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

يعد القطاع السياحي في دولة الإمارات رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني الذي تبنى استراتيجية التنويع منذ فترة طويلة، ونجح في تعزيز موارده من مختلف القطاعات، حيث ساهم القطاع بنحو 11.9% من الناتج الإجمالي للدولة، نحو 177.8 مليار درهم في عام 2019.

ويلعب قطاع السفر والسياحة دوراً حيوياً في خلق وظائف جديدة في الدولة، حيث بلغت مساهمة القطاع في سوق التوظيف نحو 745.2 ألف وظيفة، والتي تشكل نحو 11.1% من إجمالي سوق التوظيف، مقارنة مع مساهمة بنسبة 9.6% بما يعادل 611.5 ألف فرصة عمل في 2018، ما يعني أن قطاع السفر والسياحة ساهم في خلق 133.7 ألف وظيفة، جديدة في 2019.

الآلاف من الشركات السياحية ومكاتب حجوزات السفر ومشغلي الرحلات السياحية، إضافة إلى أكثر من 1100 منشأة فندقية في الدولة تعاني توقف القطاع محلياً، كما توقف على مستوى العالم بسبب وباء «كورونا».

وأظهر تحليل مجلس السياحة والسفر إن هنالك 2.6 مليون وظيفة في القطاع مهددة بالزوال في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 100 مليون وظيفة في العالم، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويعتبر قطاع السفر والسياحة العمود الفقري للاقتصاد العالمي. فمن دونه ستعاني الاقتصادات العالمية من أجل التعافي، وستعاني مئات الملايين من الناس من أضرار مادية هائلة لسنوات مقبلة، وأشار المجلس خلال اجتماع وزراء سياحة مجموعة العشرين إلى ضرورة تدخل الحكومات بسرعة لدعم القطاع، وحمايته.

واقترح المجلس في وقت سابق ثلاثة تدابير ضرورية لتحمي بقاء ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على السفر والسياحة في معيشتهم في العالم، وهي تقديم المساعدة المالية لحماية دخل الملايين من العاملين في القطاع الذين يواجهون صعوبات اقتصادية شديدة، ويجب على الحكومات تقديم قروض ضرورية غير محدودة من دون فائدة لشركات السفر والسياحة، وكذلك لملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنعها من الانهيار. وينبغي إعفاء القطاع من جميع الضرائب والرسوم الحكومية والمطالبات المالية بأثر فوري على الأقل، خلال أل 12 شهراً المقبلة.

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وبحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فقطاع السياحة حالياً هو أحد أكثر القطاعات تضرراً من تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وقد ظهرت آثار ذلك على كل من العرض والطلب على السفر، لاسيما في الصين، وهي السوق المصدرة الرائدة في العالم من حيث الإنفاق، وفي غيرها من المقاصد الآسيوية والأوروبية الرئيسية، مثل إيطاليا.

وأدت القيود المفروضة على السفر، إضافة إلى إلغاء الرحلات، إلى تقلص كبير في عرض خدمات السفر (المحلية والدولية)، في حين استمر التراجع في الطلب.

وأصبح فيروس كوفيد - 19 يمثل خطراً انحدارياً جديدا في سياق اقتصاد عالمي مصاب بالضعف أصلاً. علاوة على ذلك، يأتي تفشي (كوفيد - 19) ليضاف إلى وضع يشوبه بعض الاضطراب بسبب توترات جيوسياسية واجتماعية وتجارية مستمرة، وآثار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والخلل في توازن أداء أسواق السفر المصدرة الرئيسية.

وسيكون تأثير تفشي فيروس كوفيد - 19 ملموساً بلا شك على طول سلسلة القيم السياحية. ويتوقع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تتأثر بصورة خاصة، ما يستدعي تدابير دعم وإنعاش لقطاع السياحة في البلدان الأكثر تضرراً.

وشهدت السياحة الدولية نمواً مستمراً على الرغم من بعض الصدمات العابرة، ما يدل على قوة قطاع السياحة ومرونته، وعلى أنه يعود بالفائدة على كل أقاليم العالم.

ولم تعرف السياحة الدولية التراجع إلا في عام 2003 بفعل المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، وأثناء حرب العراق، وعام 2009 في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية، علماً بأنها سرعان ما عادت إلى الانتعاش القوي في السنوات التالية.

وتظهر التجربة أن السياحة الدولية تميل إلى الانتعاش بقوة بعد الصدمات والأزمات الخارجية.