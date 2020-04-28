شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مالي جديد لـ «أغذية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت «مجموعة أغذية»، عن انضمام عمار الغول إلى الشركة كرئيس تنفيذي جديد للإدارة المالية. سوف يتولّى الغول في إطار منصبه الجديد، مسؤولية إدارة وتخطيط الاستراتيجيات المالية للمجموعة.

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