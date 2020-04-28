شكرا لقرائتكم خبر عن سباق من أجل التخزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تثير أزمة تخزين النفط الخام قلقاً كبيراً في الأسواق النفطية الغارقة في فائض من العرض، فيما الطلب في أدنى مستوياته نتيجة تدابير الحجر المنزلي، والتوقف شبه التام للطيران في العالم، في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وهيمنت هذه المسألة في الآونة الأخيرة بشكل كبير على الأسواق، إلى حد جعلت فيه أسعار النفط تهوي إلى مستويات سلبية؛ إذ بات المستثمرون على استعداد لدفع أموال من أجل التخلص من البراميل التي تعهدوا بشرائها ويعجزون عن تخزينها.

في هذه الأثناء، يدور سباق بين الوسطاء بحثاً عن قدرات تخزين فارغة على اليابسة، مثل محطة «كوشينج» للتخزين في الولايات المتحدة التي باتت على شفير التخمة، أو في ناقلات النفط الضخمة المخصصة لتخزين الخام.

وأوضح المستشار في استراتيجية الاستثمار لدى شركة «بيكتيت إيه إم» فريدريك رولان، أن الصناعة النفطية تعمل على أساس الإنتاج في الوقت المحدد لخفض التكاليف؛ لذلك فإن قدرات التخزين متواضعة بالمقارنة مع الإنتاج.

وساهمت مواصلة الإنتاج بمستوى مرتفع نسبياً عوضاً عن وقفه في فائض المخزون النفطي، الأمر الذي قضى على العائدات، واصطدم بدوره بعقبات تقنية.

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كذلك تسبب الطلب الضعيف على المدى القريب بظاهرة في السوق تعرف ب «كونتانجو» أو «العلاوة الآجلة السعر»، وهي تسجل حين تكون أسعار عقود الخام الفورية المشارفة على آجال استحقاقها أدنى من العقود التي يحين استحقاقها في وقت أبعد. وهو ما يخالف المنطق السائد تقليداً في هذه السوق، ويسارع المستثمرون عندها إلى اغتنام الوضع لتضخيم المخزون، على أمل إعادة بيعه بأسعار أفضل حين ينتعش النشاط الاقتصادي.

وأوضح إيرني بارساميان، المسؤول في شركة الوساطة «ذي تانك تايجر» التي تتخذ من شمال شرق الولايات المتحدة مقراً لها، أن الطلب على التخزين تسارع فعلياً منذ الأسبوع الثاني من مارس/آذار الماضي.

غير أن بعض المحللين يرون أنه لا يزال هناك إمكانية لتخزين نحو 130 مليون برميل من النفط على الجانب الآخر من الأطلسي بمعزل عن الاحتياطات الاستراتيجية.

بالنسبة لنفط «برنت» المرجعي في أوروبا فالوضع أقل خطورة، فهو قاوم بشكل أفضل من نفط «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي، ولو أن انهيار الأسعار طاله أيضاً.

ويفسر هذا الأمر أن نفط «برنت» المستخرج من بحر الشمال يسهل تخزينه في سفن أكثر منه على اليابسة، ومع ذلك فإمكانات التخزين العائمة شهدت إقبالاً كبيراً أيضاً وباتت محدودة.

وفي آسيا، تملك الصين قدرة تخزينية أكبر من الولايات المتحدة تبلغ 181 مليون برميل، تليها اليابان مع 58 مليون برميل، بحسب شركة كبلر.

مؤخراً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم إضافة 75 مليون برميل نفطي إلى الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للأسباب ذاتها.

والاحتياطي الأمريكي مخزن في 4 مواقع تحت الأرض على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا في جنوب البلاد، وبقدرة تخزينية إجمالية تبلغ 727 مليون برميل.