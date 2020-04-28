18 ابتكاراً لجمارك دبي توفر 280 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توجت جمارك دبي تجربتها الرائدة في الإبداع والابتكار، بتوفير 280 مليون درهم على الدائرة، و5.2 مليون درهم على المتعاملين، عبر 18 ابتكاراً نوعياً معتمداً من قبل المعهد العالمي للابتكار بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعتمد الدائرة آلية، ومنهجية واضحة يتم من خلالها تقييم الفرص الابتكارية من خلال معايير محددة، ودراستها، وبناء النماذج الأولية لها، وإطلاق نسخ تجريبية لقياس مدى نجاحها، وقبولها.وتتبع جمارك دبي منهجاً علمياً في البحث والتطوير في حل التحديات للارتقاء لأعلى مستوى ممكن، حيث يتم قياس مدى فعالية الحل من خلال نظريات علمية وعملية مثبتة، وقد تم تدريب أكثر من 500 موظف في الدائرة على دورات تخصصية في مجال الابتكار، ونشر7 أبحاث علمية في مجلات ومؤتمرات عالمية، إضافة إلى 3 كتب تتضمن مسرعات الابتكار لتطبيق المشاريع الابتكارية في جمارك دبي، وممارسة إدارة العائد من المشاريع الابتكارية، وتمتلك الدائرة تسجيل 40 من أصول ملكية فكرية للابتكارات والتي تتضمن علامات تجارية، وحقوق نشر، وبراءات اختراع، وتصاميم صناعية.