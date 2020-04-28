48.2 مليار تصرفات عقارات دبي في الربع الأول

سجلت قيمة التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال الربع الأول من عام 2020، نحو 48.2 مليار درهم، تحققت من خلال 14964 تصرفاً، شملت المبيعات والرهون وعمليات أخرى، حسب تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

واستحوذت الرهون على 46.2% منها، بواقع 22.3 مليار درهم من خلال 3585 تصرفاً، بينما لامست المبايعات حاجز 21.6 مليار درهم بنسبة 45%، من خلال 10348 تصرفاً. أما المعاملات الأخرى فاقتربت من 4.26 مليارات درهم من خلال 1031 تصرفاً.

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بلغت تصرفات الوحدات العقارية، حسب بيانات «أراضي دبي» 13.2 مليار درهم، من خلال 10548 تصرفاً، منها أكثر من 10.35 مليار للبيع (8090 تصرفاً)، ونحو ملياري درهم للرهن (1701تصرف)، و838 مليون درهم للتعاملات الأخرى (755 تصرفاً).

أما المباني فحققت نحو 2.88 مليار درهم من خلال 1727 تصرفاً، استحوذت المبيعات على 2.114 مليار درهم ل1186 تصرفاً، ونحو 710 ملايين للرهن، من خلال 507 تصرفات، وأخيراً التعاملات الأخرى التي وصلت إلى 53 مليون درهم عن طريق 34 تصرفاً.

وثالثاً الأراضي، حيث لامست القيمة الإجمالية لتصرفات الأراضي 32.15 مليار درهم، حقق البيع 9.18 مليار درهم من خلال 1070 تصرفاً، والرهن 19.6 مليار درهم من خلال 1377 تصرفاً، في حين كانت التعاملات الأخرى حوالي 3.367 مليار، من خلال 242 تصرفاً.