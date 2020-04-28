متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت شركة شعاع كابيتال أن مجلس إدارتها اتخذ قراراً بالتمرير، بتعيين كريستوفر وارد عضواً بمجلس إدارة الشركة خلفاً لجاسم حسين أحمد آل علي.

* أعلن بنك دبي الإسلامي أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية الموحدة للربع الأول من عام 2020، وذلك خلال اجتماعه الذي ينعقد يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل الجاري.

* حددت الشركة العربية الإسلامية للتأمين «سلامة»، يوم 3 مايو القادم موعداً جديداً لانعقاد الجمعية العمومية للشركة عن بعد إلكترونياً، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للاجتماع الذي كان مقرراً يوم 26 إبريل الجاري.

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* أعلنت «دانة غاز» أن تاريخ آخر يوم لشراء السهم للحصول على التوزيعات النقدية بواقع 5.5% من رأس المال سيكون في 29 ابريل ويكون الاستبعاد من الأرباح في 30 ابريل، على أن توزع خلال 30 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

* صادقت الجمعية العمومية لشركة فودكو القابضة على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

* رفضت الجمعية العمومية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بإجمالي 10.35 مليون درهم.