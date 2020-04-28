شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت شركة شعاع كابيتال أن مجلس إدارتها اتخذ قراراً بالتمرير، بتعيين كريستوفر وارد عضواً بمجلس إدارة الشركة خلفاً لجاسم حسين أحمد آل علي.
* أعلن بنك دبي الإسلامي أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية الموحدة للربع الأول من عام 2020، وذلك خلال اجتماعه الذي ينعقد يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل الجاري.
* حددت الشركة العربية الإسلامية للتأمين «سلامة»، يوم 3 مايو القادم موعداً جديداً لانعقاد الجمعية العمومية للشركة عن بعد إلكترونياً، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للاجتماع الذي كان مقرراً يوم 26 إبريل الجاري.
* أعلنت «دانة غاز» أن تاريخ آخر يوم لشراء السهم للحصول على التوزيعات النقدية بواقع 5.5% من رأس المال سيكون في 29 ابريل ويكون الاستبعاد من الأرباح في 30 ابريل، على أن توزع خلال 30 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
* صادقت الجمعية العمومية لشركة فودكو القابضة على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.
* رفضت الجمعية العمومية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بإجمالي 10.35 مليون درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إفصاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.