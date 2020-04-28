النفط الصخري وحرب الأسعار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدثت كارول نخلة الرئيس التنفيذي لشركة كريستول للطاقة عن حرب الأسعار النفطية بين السعودي وروسيا بأن توقيتها لم يكن مناسباً؛ إذ جاءت في ظل ظروف صعبة يواجهها القطاع مع تنامي تبعات الجائحة الاقتصادية. وحول تأثيرها على النفط الصخري قالت: إنه بالطبع تأثر لكن هذه الحرب لم تقض عليه؛ بل هي حتى أثرت بصورة أكبر في روسيا نفسها وكندا والبرازيل والدول التي ترتفع فيها كلفة الإنتاج. وتوقعت من جهة أخرى أن تتأثر استثمارات مصادر الطاقة البديلة مرحلياً؛ نتيجة الوضع الراهن ومع انخفاض كلفة النفط ما يحد من محفزات الاستثمار في مصادر بديلة في هذه المرحلة. وتحدث سليمان جيفري رئيس تطوير الأعمال لدى مركز دبي المالي العالمي عن أهمية الإصلاح الهيكلي وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد، ولفت إلى أهمية دعم الشركات المتوسطة والصغيرة؛ لتحقيق التعافي الاقتصادي؛ حيث تمثل محركاً مهماً للنمو وللتوظف على مستوى دول المنطقة.