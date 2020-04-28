شكرا لقرائتكم خبر عن 226 مليار دولار خسائر عوائد النفط للدول المنتجة في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قدر صندوق النقد الدولي حجم التراجع في قيمة صادرات الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 226 مليار دولار في العام الجاري؛ نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط، وتراجع الطلب على منتجات البترول في ظل حالة الإغلاق الاقتصادي العالمية الراهنة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد -19).

تحدث جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الصندوق خلال جلسة حوارية عن بُعد استضافها مركز دبي المالي العالمي، أمس الاثنين، عن أبرز التحديات التي تواجهها دول المنطقة خاصة وأنها دخلت أزمة الجائحة وهي مثقلة بأوجه ضعف متعددة منها: ضعف البنية التحتية ومستويات البطالة المرتفعة، ولفت إلى أن التحديات ستكون أصعب بالنسبة للدول التي عانت تبعات النزاعات السياسية في الفترة السابقة.

ولفت إلى الأولويات التي يجب أن تركز عليها دول المنطقة في المرحلة القادمة، وعلى رأسها حماية الأرواح؛ بإيلاء العناية الكافية لقطاع الرعاية الصحية، ومن ثم التركيز على دعم القطاعات الخاصة والمواطنين وصيانة محركات الاقتصاد الرئيسية. ولفت إلى أن استجابة دول المنطقة في تعاملها مع الجائحة جاءت متفاوتة فالدول التي لديها الموارد الكافية كانت أقدر من غيرها على سرعة الاستجابة في مواجهة الفيروس. وقال: إن الدعم المالي الذي قدمته دول المنطقة لصيانة اقتصاداتها جاء متفاوتاً، ووصل متوسطه إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة. وقال: إن 12 دولة في المنطقة وفرت دعماً مباشراً بقيمة 64 مليار دولار منذ بداية أزمة «كوفيد - 19».

وقال جهاد أزعور: إن البنوك المركزية في دول المنطقة اعتمدت كذلك في أعقاب الأزمة حلولاً نقدية لخفض الفائدة، وضخت 7 دول دعماً مالياً وسيولة مباشرة للبنوك بإجمالي 47 مليار دولار. ويتوقع الصندوق أن يصل التراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.2% في العام الجاري.

طلبات 100 دولة

وأكد أزعور أن حجم طلبات الدعم التي وصلت إلى الصندوق استثنائية وهي الأعلى في تاريخه مع أكثر من 100 دولة في العالم طلبت دعم الصندوق عبر آلية التمويل السريع، وقال: إن الصندوق ضخ بالفعل تمويلات لأكثر من 30 دولة عبر آلية التمويل السريع، إضافة إلى تقديم المنح للدول التي يصعب عليها الحصول على تمويل ليتسنى لها مواجهة التداعيات الصحية للأزمة وحماية حياة شعوبها.

الدول العربية

وقال: إن الصندوق قدم الدعم لعدد من الدول في المنطقة وهي: المغرب وتونس، والأردن التي يجري التفاوض معها حالياً لرفع الدعم التمويلي. وأضاف: إن مصر طلبت، أمس الأول الأحد، الدعم من الصندوق؛ لمساعدة القطاعات الأكثر تأثراً جرّاء الأزمة وعلى رأسها قطاع السياحة والتصدير، ولصيانة ما تحقق من إنجازات على مستوى التنمية الاقتصادية على مدى الأعوام الماضية.

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أما عن لبنان قال أزعور: إنه لم يتقدم بعد بطلب دعم من الصندوق؛ لكنه قال: إن الحوار مفتوح مع السلطات اللبنانية وأن الحكومة أطلعت الصندوق على خطة الإصلاح التي تعمل عليها، وإن هناك مناقشات حولها مع فريق الصندوق. وقال: إن لبنان يحتاج إلى خطة إصلاح شاملة تغطي كافة الجوانب والقطاعات بما يمكنها من تعزيز النسيج الاجتماعي الذي تعرض للكثير من التحديات في الفترة الماضية.

خطة مكثفة للبنان

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي مؤسس ناصر السعيدي للاستشارات المالية خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أهمية وضع خطة شاملة ومكثفة للنهوض بلبنان، وقدر حجم الدعم الذي يمكن أن يحتاج إليه من الصندوق بما يراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار ضمن برنامج لفترة من 3 إلى 5 سنوات، وقال: إن لبنان بحاجة إلى وجود حكومة كاملة قادرة على حسم أمرها والتقدم بطلب الدعم من الصندوق.

وحول توقعات التعافي قال أزعور: إن الصندوق ما يزال يتوقع سيناريو يكون التعافي فيه على شكل حرف «U» وأن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي في الربع الأخير من العام الجاري. وقال: إن الصورة ما تزال إلى اليوم يشوبها الكثير من الغموض مما يصعب معه التكهن بما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة فلا أحد يعلم بشكل مؤكد متى ستنتهي الأزمة، وكيف سيكون شكل الاقتصاد العالمي، واقتصادات المنطقة بعد انقضاء الأزمة.

وقال: إن ما نراه اليوم هو الموجة الأولى من تداعيات الأزمة متوقعاً أن نرى موجة ثانية من التداعيات لاحقاً، وتابع: إننا ربما نكتشف مع الوقت المزيد من التداعيات التي لم نتمكن إلى اليوم من رؤيتها. ولفت إلى أهمية التعاون والتعاضد بين كافة الأطراف المعنية في المجتمع؛ للخروج من الأزمة بسلام والعودة للتعافي من جديد، وقال: إن على دول المنطقة ألا تضيع فرصة الأزمة من خلال إعادة ترتيب الأولويات والإصلاح لتجاوز الركود الذي تواجهه دول المنطقة منذ سنوات وحتى قبل الأزمة.

وقال الدكتور ناصر السعيدي: إنه يستبعد أن يتحقق التعافي في النصف الثاني من العام الجاري مع افتقار دول العالم لآليات وسياسات موحدة في مواجهة الأزمة، وأضاف: إن تعافي دول المنطقة بالنظر لارتباط الاقتصادات العالمية بعضها ببعض يعتمد على التعافي في اقتصادات آسيا. ولفت إلى أن تأثيرات الأزمة على دول المنطقة جاءت متفاوتة بتفاوت أوضاعها المالية والاقتصادية. وتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تنامي معدلات الفقر والبطالة وزيادة اللامساواة.

توسيع نطاق الدعم

وأكد الحاجة على تعزيز أطر التعاون التي نفتقر لها. وقال: إن جهود صندوق النقد الدولي لدعم دول المنطقة على درجة كبيرة من الأهمية، متمنياً أن يستفيد منها عدد أكبر من الدول، وأن يتسع نطاق تطبيقها ليشمل مؤسسات أخرى مثل: صندوق النقد العربي وبنك التنمية الإسلامي.

وأشار إلى عدد من المبادرات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون إقليمياً في مواجهة الأزمة منها: مد خطوط مبادلة بين بنوك المنطقة المركزية، وخلق وتطوير أسواق دين بالعملات المحلية. وتحدث عن خلق صندوق تضامن على مستوى دول المنطقة؛ بحيث يعزز تعاونها في هذه المرحلة.

ولفت من جهة أخرى إلى جانب آخر مهم يتمثل في أهمية دور الوافدين في دول المنطقة المنتجة للنفط ما يفرض عليها اتخاذ التدابير اللازمة؛ لدعمهم ووضع الأطر المناسبة؛ لتشجيع وجودهم بتعديل سياسات العمل والهجرة.