«الطاقة والصناعة» تنظم مختبر الابتكار عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت وزارة الطاقة والصناعة برنامجاً تدريبياً بعنوان «الابتكار عن بعد» وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالإعداد لمنظومة تقنية جديدة للعمل الحكومي لما بعد الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم.

شارك في المختبر الافتراضي - الذي عقد خلال الفترة من 19 إلى 23 إبريل الجاري عن بعد - ممثلون من جهات حكومية اتحادية ومحلية وجرى تنظيمه على عدة جلسات بالتعاون مع منصة «حكومة 01» أول منصة عربية للابتكار الحكومي.

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وقالت هالة المري الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة الطاقة والصناعة إن مختبر الابتكار عن بعد وفر منصة تقنية عملية مكنت المشاركين من استشراف المستقبل ومناقشة الفرص التي تخلقها هذه الأزمة الاستثنائية التي يمر بها العالم لتمكين الجهات الحكومية من الاستمرار في الابتكار لإسعاد المتعاملين .

وقالت طيبة علي البلوشي تنفيذي أول مكتب المدير العام في برنامج الشيخ زايد للإسكان: «جمعت الأدوات التي استخدمناها في المختبر بين الابتكار وسهولة الاستخدام».. فيما عبرت حمدة آل علي مسؤولة المشاريع في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن سعادتها بتجربة الابتكار عن بعد والعمل ضمن فريق عمل في أكثر من إمارة في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تم طرحها.

وشارك في الجلسة الختامية للمختبر الدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية جامعة دبي ومحاضر في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الذي أكد سعادته بالطيف الواسع من أدوات الابتكار عن بعد التي استخدمها المشاركون ما يؤكد أهمية هذا البرنامج. أشاد إبراهيم البدوي الرئيس التنفيذي لمنصة «حكومة 01» بسرعة تجاوب فريق الابتكار في وزارة الطاقة والصناعة مع التحولات الجارية وكذلك توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة.. معرباً عن سعادته بالجاهزية الكبيرة التي أظهرها المشاركون في البرنامج وقدرتهم على استيعاب التقنيات الحديثة. (وام)