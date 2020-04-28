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سراج باور تُبرم اتفاقيتين لتزويد مشاريع بالطاقة الشمسية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سراج باور، أمس، عن إبرام شراكتين جديدتين لتزويد مشروعين سكنيين بالطاقة الشمسية في دبي. وذلك بعد نجاح مشروعها مع موانئ دبي العالمية لتزويد مساكن الموظفين في المنطقة الحرة بجبل علي بالطاقة الشمسية في وقت سابق من هذا العام، ووقعت الشركة اتفاقية مع الخيل هايتس (من تيكستشر القابضة) وشركة الساحل الأخضر العقارية في مشروع فلل مردف لتركيب نظام طاقة باستطاعة 3 ميجاواط، وقادر على توليد 5 جيجاواط ساعية سنوياً، فضلاً عن خفض أكثر من 3 آلاف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل شحن حوالي 450 مليون هاتف ذكي.

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