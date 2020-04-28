«بيئة» تطلق حجيرات تعقيم للشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت «بيئة»، حجيرات تعقيم للشركات، للحفاظ على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ويمكن وضع هذا الحل المتقدم عند مدخل المرافق، والمجمعات، والمباني، أو المناطق عالية الخطورة، للقضاء على الفيروسات، والبكتيريا، والكائنات الدقيقة الأخرى على الأشخاص، أو ملابسهم، خلال أقل من 20 ثانية. وداخل الحجيرات، يتم رش رذاذ آمن من المطهر المخفف على الشخص، كمطهر للجسم بالكامل، ولا يشكل أي ضرر على صحة الإنسان. كما يوجد أيضاً خيار لتركيب نظام مسح حراري عند مدخل حجيرات التعقيم، لمراقبة درجة حرارة كل فرد بشكل فعال، ومن دون اتصال. وقد تم استخدام هذه الأجهزة بالفعل في مرافق شركة «بيئة»، حيث يتواجد العمال الأساسيون، والعاملون في الموقع. وقد تم تركيبها بالفعل على مداخل مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»: «تواصل شركة «بيئة» بذل كل جهودها بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، واحتوائه، وتشكل حجيرات التعقيم الجديدة خطوة جديدة في مسيرتنا لخلق الحلول المبتكرة التي من شأنها الحفاظ على الصحة والسلامة العامة لموظفينا، وللشركات الأخرى».

وثمّن الحريمل جهود العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية للاستجابة للوباء، قائلاً: يواصل العديد من الرجال، والنساء، الشجعان العمل في القطاعات الحيوية، من الرعاية الصحية، والأمن، إلى الدفاع المدني، وقوات الشرطة. هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للمخاطر الصحية ل(كوفيد19)، لذا نحتاج إلى البحث عن طرق جديدة لتوفير الحماية لهم فيما يعملون على خدمة مجتمعنا.