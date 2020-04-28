شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة» تطلق حجيرات تعقيم للشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أطلقت «بيئة»، حجيرات تعقيم للشركات، للحفاظ على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ويمكن وضع هذا الحل المتقدم عند مدخل المرافق، والمجمعات، والمباني، أو المناطق عالية الخطورة، للقضاء على الفيروسات، والبكتيريا، والكائنات الدقيقة الأخرى على الأشخاص، أو ملابسهم، خلال أقل من 20 ثانية. وداخل الحجيرات، يتم رش رذاذ آمن من المطهر المخفف على الشخص، كمطهر للجسم بالكامل، ولا يشكل أي ضرر على صحة الإنسان. كما يوجد أيضاً خيار لتركيب نظام مسح حراري عند مدخل حجيرات التعقيم، لمراقبة درجة حرارة كل فرد بشكل فعال، ومن دون اتصال. وقد تم استخدام هذه الأجهزة بالفعل في مرافق شركة «بيئة»، حيث يتواجد العمال الأساسيون، والعاملون في الموقع. وقد تم تركيبها بالفعل على مداخل مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.
وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»: «تواصل شركة «بيئة» بذل كل جهودها بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، واحتوائه، وتشكل حجيرات التعقيم الجديدة خطوة جديدة في مسيرتنا لخلق الحلول المبتكرة التي من شأنها الحفاظ على الصحة والسلامة العامة لموظفينا، وللشركات الأخرى».
وثمّن الحريمل جهود العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية للاستجابة للوباء، قائلاً: يواصل العديد من الرجال، والنساء، الشجعان العمل في القطاعات الحيوية، من الرعاية الصحية، والأمن، إلى الدفاع المدني، وقوات الشرطة. هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للمخاطر الصحية ل(كوفيد19)، لذا نحتاج إلى البحث عن طرق جديدة لتوفير الحماية لهم فيما يعملون على خدمة مجتمعنا.
كانت هذه تفاصيل خبر «بيئة» تطلق حجيرات تعقيم للشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.