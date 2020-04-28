شكرا لقرائتكم خبر عن أونكتاد: مبيعات التجارة الإلكترونية وصلت لـ 25.6 تريليون دولار فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة والمعروف باسم "اونكتاد" إن حجم التجارة الإلكترونية حول العالم بلغ فى عام 2018 ما يصل إلى 25.6 تريليون دولار، وذلك بزيادة نسبتها 8 % عن عام 2017، وأشارت المنظمة الدولية - في تقرير لها اليوم الاثنين، بجنيف، تناول أحدث تقديراته للتجارة الإلكترونية حول العالم، وتزامنا مع أسبوع التجارة الإلكترونية الذي تنظمه ويجمع عبر الانترنت في الفترة من 27 ابريل الجاري إلى 1 مايو المقبل حوارات بين الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية ورجال الأعمال وممثلى المجتمع المدنى- إلى أن أكثر من 1.4 مليار شخص تسوقوا عبر الإنترنت فى عام 2018 وذلك مع نمو سريع فى مبيعات التجارة الإلكترونية للمستهلكين والمشتريات عبر الحدود، لافتة إلى أن الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة كانتا البلدين اللتين هيمنتا على مبيعات التجارة الالكترونية للمستهلكين.

ووفقا لتحليل "اونكتاد"، فإن قيمة مبيعات التجارة الالكترونية المقدرة لعام 2018 والتى تشمل المبيعات بين الشركات والمبيعات من الشركات الى المستهلكين تعادل حوالى 30 % من الناتج المحلى الاجمالى العالمى فى هذا العام، وقالت شاميكا سيريمان مديرة التكنولوجيا والخدمات اللوجستية للاونكتاد إن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تسريع استيعاب الحلول والأدوات والخدمات الرقمية ولكن التأثير العام على قيمة التجارة الإلكترونية فى عام 2020 لايزال من الصعب التنبؤ به.



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التقرير الذى أشار إلى أن قيمة التجارة الالكترونية لعام 2017 قدرت بنحو 23.8 تريليون دولار ذكر أن قيمة التجارة الالكترونية بين الشركات بلغت قيمتها فى 2018 حوالى 21 تريليون دولار ممثلة حوالى 83 % من جميع التجارة الالكترونية، كما قدر اونكتاد قيمة التجارة الالكترونية من الشركات الى المستهلكين بحوالى 4.4 تريليون دولار وذلك بزيادة 16 % عن عام 2017.

وقالت المنظمة الدولية إن التجارة الالكترونية من الشركات للمستهلكين عبر الحدود بلغت قيمتها حوالى 404 مليارات دولار بزيادة نسبتها 7 % عن عام 2017 .



وأكد تقرير المنظمة الدولية أن الولايات المتحدة استمرت فى السيطرة على سوق التجارة الالكترونية بشكل عام وظلت من بين اكبر ثلاث دول من حيث مبيعات التجارة الالكترونية الى جانب الصين والمملكة المتحدة.



وقال التقرير ان شركات التجارة الالكترونية الرائدة فى مجال البيع من الشركات الى المستهلكين تتمركز فى الغالب فى الولايات المتحدة والصين، منوها إلى أن أكبر عشر شركات من هذا النوع فى العالم حققت فى عام 2018 ما يقرب من 2 تريليون دولار من قيمة البضائع الاجمالية .