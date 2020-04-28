شكرا لقرائتكم خبر عن آمال فى مزيد من إجراءات التحفيز تدفع الأسهم الأوروبية للصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت أسهم شركات الطيران سوق الأسهم الأوروبية للصعود اليوم الاثنين بدعم من آمال فى دعم حكومى بينما ساهمت أرباح متفائلة من دويتشه بنك ومصارف أخرى فى تعزيز أجواء التفاؤل التى غذتها بوادر على أن دولا كثيرة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وقفزت أسهم لوفتهانزا 10.5% بعد أن قال وزير النقل الألمانى إنه يؤيد حماية شركة الطيران. وارتفع سهم اير فرانس كيه ال ام 0.9% فى أعقاب الكشف عن حزمة مساعدات حكومية بقيمة سبعة مليارات يورو (7.6 مليار دولار).

وقفز المؤشر داكس القياسى للأسهم الألمانية 3% بينما أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى جلسة التداول مرتفعا 1.8%.

وانخفض مقياس التقلبات لأسهم منطقة اليورو إلى أدنى مستوى فى حوالى 8 أسابيع عند 34.72 متراجعا بأكثر من النصف عن ذروته البالغة 95.02 التى سجلها فى مارس.

وصعد مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 3.9% بعد أن أعلن دويتشه بنك عن أرباح للربع الأول فاقت التوقعات لتقفز أسهمه 12.7%.

وصعدت الأسهم الإيطالية فى بورصة ميلانو 3% بعد أن أبقت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال يوم الجمعة على التصنيف الائتمانى لثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بدون تغيير وهو ما هدأ القلق من خفض محتمل.

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وإيطاليا من بين أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا ومن المنتظر أن تسمح بإعادة فتح المصانع ومواقع البناء من الرابع من مايو أيار.