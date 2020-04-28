شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. و"دبى" تربح 3.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 1.5% رابحاً 29.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1986.09 نقطة، وربح رأس المال السوقى 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 286.89 مليار درهم، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، للجلسة الثانية على التوالى، وقفزت بورصة البحرين، للمرة الأولى بعد تراجعها 5 جلسات متتالية، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.16% خاسراً 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6827.80 نقطة.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.50% رابحاً 29.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1986.09 نقطة، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها التأمين. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.50% رابحاً 29.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1986.09 نقطة، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها التأمين.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 395.9 مليون سهم محققة ما قيمته 362.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6904 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 19 سهماً، فيما انخفض 11 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.04%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.05%، فيما تراجع قطاع السلع وحيداً بنسبة 0.58%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 14.20%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 12.20%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.7 مليون ورقة بقيمة 72.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 1.92%.



بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% رابحاً 6.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.78 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% رابحاً 6.64 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.78 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 2.8 مليون سهم بقيمة 354.3 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 20.08% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.16%، فيما تراجع سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.32%، وتصدر سهم مجموعة جى اف اتش المالية قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول بلغ 1.956 مليون سهم.

بورصة الكويت أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها البنوك. بورصة الكويت أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها البنوك.

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وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.42% رابحاً 66.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4790.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% رابحاً 80.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5154.59 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.99% رابحاً 40.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4073.35 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.61%، رابحاً 24.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4018.92 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 132.2 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار كويتى عبر 7412 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.42%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.40%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.17%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية وحيداً بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15%، تليه الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 9.92%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.51%، فيما تصدر سهم "شركة أعيان العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.86% ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 5.26%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 4.92%.

بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسراً 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6827.80 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.51% خاسراً 433.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7440.15 نقطة. بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسراً 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6827.80 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.51% خاسراً 433.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7440.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 268.8 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال، وارتفع 111 سهماً، فيما تراجع 79 سهماً.

وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.42%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، ثم قطاعى المواد الأساسية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.16%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.52%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.82%.

وجاء سهم "عناية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 9.97%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 8.64%، فيما تراجع سهم "سويكورب وابل ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة 5.15%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 4.35%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 2.94%.