الارشيف / الاقتصاد

أمازون تمدد إغلاق مراكزها للتوزيع في فرنسا حتى الخامس من مايو

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار أمازون

قالت أمازون يوم الاثنين إنها ستمدد إغلاق مراكزها الستة للتوزيع في فرنسا حتى الخامس من مايو أيار بعد أن رفضت محكمة فرنسية استئنافا من الشركة الأمريكية لمبيعات التجزئة عبر الانترت لحكم يقيًد المنتجات التي يمكن أن توزعها أثناء أزمة فيروس .

وقالت الشركة في بيان إنها تواصل ”تقييم الطريقة الأفضل للعمل بالنظر إلى قرار محكمة الاستئناف (في فرساي)“.

 

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